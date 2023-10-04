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06:32, 4 октября 2023Мир

Конгрессмен Скэлиз захотел занять место спикера Палаты представителей США

Fox News: конгрессмен Скэлиз стремится занять место Маккарти в США
Стив Скэлиз

Стив Скэлиз. Фото: Globallookpress.com

Лидер большинства в Палате представителей США Стив Скэлиз хочет занять должность спикера нижней палаты Конгресса США. Об этом сообщил Fox News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, после снятия с этого поста республиканца Кевина Маккарти Скэлиз «за кулисами» обзванивал политиков, чтобы заручиться поддержкой перед возможным голосованием в среду. «Лидер большинства в Палате представителей Стив Скэлиз, республиканец от штата Луизиана, ищет поддержки для замены бывшего спикера Маккарти», — говорится в сообщении.

Во вторник, 3 октября, Палата представителей Конгресса США проголосовала за отставку своего спикера Кевина Маккарти. Отмечается, что за его отстранение дали голоса 216 конгрессменов, а против — 210. Временным спикером Палаты представителей стал Патрик Макгенри.

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    Марина Совина
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