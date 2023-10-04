Туристку затоптал слон во время сафари в Кении

Ultima Hora: испанская туристка пострадала при нападении слона в Кении

Испанская туристка пострадала из-за нападения слона во время сафари в Кении. Об этом сообщило издание Ultima Hora.

Уроженка Майорки Эли Фернандес (Ely Fernández) приехала в Кению в свадебное путешествие. Когда 20 сентября они с мужем отдыхали в лагере Элатия Мара, к ним подошел сотрудник отеля и рассказал, что на парковке гуляют дикие животные. Он посоветовал туристам подойти поближе, чтобы лучше их рассмотреть.

«Как только я поднялась на холм, увидела семью слонов, и один из них сразу побежал к нам», — рассказала Фернандес. Девушка упала, и животное начало ее топтать. Слон несколько раз ударил туристку, но она осталась жива.

«У меня болит грудь, область левой почки. У меня повсюду шишки и синяки», — пожаловалась испанка. При этом девушка признала, что ей очень повезло отделаться легкими травмами. «Я поражена. Учитывая, что это животное весит тонну, не знаю, почему у меня ничего не сломалось», — добавила она.

Администрация отеля предложила молодоженам бесплатное вино в качестве компенсации за пережитое.

Ранее в подмосковном сафари-парке мужчина при встрече с зубром проткнул себе живот об пень. Когда он пришел покормить животное, зубр резко повернул голову в его сторону, мужчина испугался и упал на пень с очень острыми краями.