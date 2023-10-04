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04:11, 4 октября 2023Бывший СССР

На Украине предсказали ужесточение отношения США к Киеву

Экс-советник Кучмы Соскин предсказал ужесточение отношения США к Украине

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала предсказал ужесточение отношения США к Киеву.

По его словам, Соединенные Штаты, которые давали украинской стороне все, сейчас практически полностью сворачивают это направление.

«Чем ближе будут президентские выборы, тем все более жестко они будут настроены против Украины», — добавил Соскин.

Он отметил, что Запад сейчас передает Киеву критически малое количество боеприпасов, из-за этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут добиться значимых успехов в боях.

Кроме того, у украинцев отсутствует готовность к прорыву, добавил экс-советник. Эти факторы вместе с сокращением международной поддержки приводят к тому, что «на фронте все стоит».

Ранее издание The Hill предположило, что Запад может надавить на Украину и заставить Киев заключить мир на российских условиях уже в следующем году. По словам автора статьи, во многих западных странах, которые поддерживают Украину, в 2024 году пройдут выборы на разных уровнях, поэтому гарантий того, что помощь продолжится, нет. Кроме того, отсутствие у Запада мотивации помогать Киеву может привести к дальнейшим успехам России.

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