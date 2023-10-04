Знак под полом нового дома подсказал блогеру остановить ремонт

Блогер нашел под половицами нового дома дорожные знаки «Стоп»

TikTok-блогер нашел под полом нового дома знак, который подсказал ему остановить ремонт. О необычном инциденте сообщает издание The Sun.

Под деревянными половицами обнаружилась коллекция дорожных знаков с надписью «Стоп», оставленная предыдущими владельцами недвижимости. Блогер признался, что находка заставила его беспокоиться по поводу продолжения работ, однако он не захотел отказываться от реновации жилья.

«Что-то говорит мне, что лучше было бы не разбирать пол дальше, но мне любопытно, что скрывается под предупреждающими знаками», — отметил собственник. Информация о том, находились ли под половицами другие предметы, не уточняется.

Ранее пара из американского штата Нью-Джерси обнаружила в стене своего дома около сотни бутылок из-под рома. Они опубликовали видео с пустыми емкостями, после чего на связь вышел предыдущий собственник объекта. Мужчина признался, что долгое время страдал от алкогольной зависимости. По его словам, в других местах в доме можно найти больше бутылок.