Мотоциклист протащил за собой полицейского и был задержан со стрельбой

Под Москвой со стрельбой задержали мотоциклиста без прав, сбившего полицейского

В Королеве Московской области задержали мотоциклиста, сбившего сотрудника ДПС. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, мужчина на электромотоцикле без номерных знаков и в состоянии алкогольного опьянения столкнулся с автомобилем Renault. Когда на место ДТП прибыли полицейские и попросили предъявить документы, мотоциклист начал движение. При этом он зацепил одного из инспекторов и поволок его за собой. На требования остановиться мужчина не реагировал.

Тогда напарник инспектора произвел предупредительный выстрел. Мужчина затормозил. Позже выяснилось, что он был лишен водительских прав.

Ранее сообщалось, что сбившего пять человек на тротуаре в Москве водителя отправили под домашний арест.