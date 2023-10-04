Российские супруги решили помочь силовикам и перевели аферистам миллионы рублей

В Сургуте супруги перевели мошенникам более 17 млн рублей, желая помочь полиции

В Сургуте супруги перевели мошенникам более 17 миллионов рублей, желая помочь полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.

Местной жительнице позвонил неизвестный мужчина, представился полицейским и сообщил о попытках оформить на нее кредиты. Позднее ей позвонил якобы представитель банка и призвал перевести деньги на «резервный счет», с которого якобы невозможно будет обналичить денежные средства.

Далее связь прервалась, а потом перезвонил якобы сотрудник полиции, который пообещал раскрыть «преступную цепочку» и предложил сотрудничество. Он отправил женщине инструкции, следуя которым она купила новый телефон и установила на него программу для бесконтактной оплаты. Потом сургутянка взяла кредитов на 11,1 миллиона рублей.

Когда ее кредитный потенциал был исчерпан, она убедила взять займы мужа. В течение нескольких дней мужчина оформил кредиты на сумму более 6,7 миллиона рублей. Потом и его кредитный потенциал был исчерпан. Тогда супруги поняли, что их обманули, и пошли в полицию. Силовики возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее в Москве полиция установила причастность ранее задержанного мужчины к хищению у 69-летней местной жительницы около десяти миллионов рублей по известной мошеннической схеме.