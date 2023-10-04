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11:34, 4 октября 2023Забота о себе

Диетолог усомнилась в связи популярного у россиян напитка с диабетом

Диетолог Лазуренко: чай не может предотвратить развитие диабета

Фото: Lucas George Wendt / Unsplash

Регулярное употребление черного чая не может предотвратить развитие диабета второго типа, считает диетолог Наталья Лазуренко. Ее мнение приводит NEWS.ru.

Специалистка усомнилась в том, что между привычкой пить чай и снижением риска диабета существует прямая связь. По ее словам, этот популярный среди россиян напиток может повысить тонус сосудов и повлиять на артериальное давление, однако он едва ли способен вывести глюкозу из организма и снизить резистентность к инсулину.

Нет никакой связи между питьем чая и риском развития диабета, подобные заявления — это миф.

Наталья Лазуренкодиетолог

Диетолог отметила, что на уровень сахара в крови влияет не чай сам по себе, а добавки к нему — подсластители и десерты. «Если человек откажется от такой привычки, то, безусловно, чай сможет повлиять на уровень глюкозы в крови и выброс инсулина, тогда динамика у пациента улучшится за пару недель», — сказала диетолог.

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Ранее сообщалось, что ученые из Университета Аделаиды в Австралии и Юго-Восточного университета в Китае обнаружили, что черный чай может снизить риск развития диабета второго типа. В частности, было обнаружено, что у ежедневных потребителей чая риск преддиабета был ниже на 15 процентов, а диабета второго типа — на 28 процентов по сравнению с теми, кто никогда не пил чай.

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    Екатерина Улитина
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