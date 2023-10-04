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21:44, 4 октября 2023Спорт

Глава Федерации борьбы России рассказал о кулуарном общении с украинцами на ЧМ

Мамиашвили заявил, что украинские борцы просили не подходить к ним на ЧМ-2023

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал о кулуарном общении с украинцами на чемпионате мира 2023 года в Белграде. Его слова приводит ТАСС.

«Жалко было смотреть на условия, в которые были поставлены украинские спортсмены. За десять метров полушепотом говорили: мы вас обнимаем, но не подходите», — заявил Мамиашвили. Он назвал ущербным запрет на фотографии с россиянами на церемониях награждения. По мнению главы ФСБР, украинцы находятся в изоляции.

На чемпионате мира-2023 россияне выступали в нейтральном статусе. Во время церемоний награждения украинские борцы Ярослав Фильчаков и Василий Михайлов отказались фотографироваться с россиянами.

4 апреля исполком Объединенного мира борьбы принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах. Отмечалось, что атлетов допустят до соревнований при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета.

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    Андрей Стрельцов
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