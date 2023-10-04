Российских учителей поздравят по-новому

VK поздравит российских учителей с профессиональным праздником

VK 4 октября текущего года запускает инициативы, приуроченные ко Дню учителя. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Педагогов ждут праздничные концерты с известными артистами от Сферума, образовательное пространство VK на Форуме классных руководителей, проект «Бесценный урок» от «Одноклассников» и другие активности. Также компания назовет победителей в своей цифровой номинации в рамках конкурсов «Учитель года России» и «Директор года России».

Так, в рамках Года педагога и наставника Сферум поздравит педагогов по всей стране и примет участие во всероссийской акции «Спасибо учителю!», организованной министерством просвещения РФ. В Саратове, Ставрополе, Тамбове и Туле пройдут концерты, на которых выступят популярные артисты, в м числе Зара, Алексей Воробьев, Наталья Подольская и IOWА.

Также на десяти площадках праздничных концертов ко Дню учителя в Астрахани, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Липецке, Махачкале, Пензе, Санкт-Петербурге, Томске и Чите Сферум установил специальные зоны, где профессиональные фотографы проведут съемку для педагогов.

В рамках проекта «Бесценный урок» тысячи пользователей в одноименном мини-приложении «Одноклассников» говорили «спасибо» учителям и наставникам, писали благодарности и или рассказывали свои школьные истории. В День учителя поздравления будут опубликованы в мини-приложении.

VK также поддерживает Всероссийские конкурсы «Учитель года России» и «Директор года России». Компания награждает педагогов в специальной номинации за мастерство в использовании современных информационно-коммуникационных технологий в школе. В этом году, помимо традиционного подарка в виде полезной техники, в том числе умной колонки VK Капсулы с Марусей, победители цифровых номинаций VK получат NFT-дипломы ВКонтакте.

VK также выступает стратегическим партнером третьего Всероссийского Форума классных руководителей, который проходит с 3 по 7 октября. В пространстве VK гости форума смогут познакомиться с технологиями и сервисами для сферы образования.