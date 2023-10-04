Волочкова раскритиковала написавших на нее заявление женщин

Волочкова раскритиковала и назвала «бабами» написавших на нее заявление женщин

Российская балерина Анастасия Волочкова раскритиковала женщин, которые написали на нее заявление в полицию за фото с закинутой на советский военный истребитель Ла-5 в полушпагате ногой. Ее слова цитирует Telegram-канал «Подъем».

«Посмотрите на рожи этих баб, которые это написали. Выражает то лицо, чем садятся на крыльцо», — отреагировала артистка.

Балерина добавила, что написавшим на нее заявление в полицию женщинам необходимо начать посещать спортивный зал, чтобы «привести тело в состояние как у Анастасии Волочковой».

Ранее стало известно, что Волочковой пригрозили тремя годами лишения свободы за осквернение символов воинской славы России.

Подписчики артистки написали на нее заявление в полицию после того, как балерина опубликовала фотографию с полушпагатом на истребителе Ла-5, который применялся в годы Великой Отечественной войны.

Позже в беседе с «Лентой.ру» Волочкова отметила, что самолет был бутафорским. Балерина добавила, что является патриотом России.