Названа замена ушедшим из России европейским брендам обуви

«Аргументы и факты»: турецкие бренды обуви заменили в России европейские

Генеральный директор INFOLine Иван Федяков назвал замену ушедшим из России европейским брендам обуви. Соответствующий материал появился на сайте издания «Аргументы и факты».

Специалист отметил, что европейские марки не вернулись на отечественный рынок, а обувь в магазинах представлена не от официальных производителей. «Представлена эта продукция от лица российских предпринимателей, которые решили на свой страх и риск завезти продукцию на российский рынок. Важно также учитывать, что не всегда эта продукция является оригинальной, хоть и похожа на оригинал», — сообщил собеседник издания.

В настоящий момент россияне чаще всего выбирают бюджетные бренды обуви. «Почему стало больше Турции, Белоруссии, Узбекистана? Потому что это продукция номер один по цене, так как она не самого высокого качества, но зато максимально доступная», — заявил Федяков.

Ранее стало известно, что европейские бренды обуви начали возвращаться к продажам в России. Сообщалось, что продукцию немецкой Ara Group, испанской Axa Shoes, итальянской Igi and Co ценовой категории «средний плюс» и «премиум» можно найти на полках отечественных магазинов.