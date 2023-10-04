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15:32, 4 октября 2023Спорт

Стало известно о запрете спортсменам из Санкт-Петербурга на выезд за рубеж

В петербургских спортшколах заявили о запрете на выезд за рубеж без согласования

Фото: Alex Livesey / Getty Images

Спортсменам из Санкт-Петербурга ограничили выезд за рубеж. Об этом стало известно РИА Новости от нескольких источников, знакомых с ситуацией.

Источники, близкие к комитету по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, подтвердили, что согласно распоряжению выезд на учебно-тренировочные сборы и соревнования за пределы России сотрудникам и учащимся бюджетных спортшкол города запрещен. Однако в случае согласования с комитетом выезд за границу может быть разрешен.

В нескольких бюджетных спортивных школ добавили, что ранее существовал список дружественных стран, куда были разрешены поездки. «Еще недавно в него входила Турция, но затем в комитете сказали: "О ней забудь"», — поделился руководитель одной из школ.

В марте Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности двух стран, рекомендуется не допускать к участию в турнирах.

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    Андрей Стрельцов
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