Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:01, 5 октября 2023Наука и техника

Доказана связь между хроническим стрессом и болезнью Альцгеймера

Хронический стресс увеличил риск болезни Альцгеймера вдвое

Фото: LARAM / Unsplash

Команда специалистов из Каролинского института доказала связь между хроническим стрессом и болезнью Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's Research & Therapy.

В ходе работы были рассмотрены данные почти 45 тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет с диагностированным хроническим стрессом или депрессией. За участниками наблюдали в период с 2012 по 2013 год. Затем полученную информацию сопоставили с данными контрольной группы, в которой было более миллиона человек в аналогичном возрасте.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Авторы обнаружили, что у людей с хроническим стрессом или депрессией чаще встречались легкие когнитивные нарушения или болезнь Альцгеймера. В частности, риск нейродегенеративного заболевания возрастал более чем вдвое у пациентов с одним из состояний. Если же человек страдал и от стресса, и от депрессии, вероятность была выше в четыре раза.

В сентябре сотрудники Исследовательского центра Университета Лаваля (Канада) заявили, что длительный стресс и отсутствие вознаграждения на работе вдвое увеличивает риск инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин.

Что думаешь? Оцени!
    Елена Апазиди
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Словакии решила приостановить помощь Украине

    Во время обстрела российского региона со стороны ВСУ снаряд попал в жилой дом

    Москвичей предупредили о выпадении более половины месячной нормы осадков

    Samsung представила упрощенную версию флагмана Galaxy S23

    Илон Маск пошутил над обвиняющими его в предательстве Украины

    Стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в Кировоградской области

    США решили создать разведывательную сеть в Азии для противостояния Китаю

    ФСБ задержала россиянина за сотрудничество с украинской разведкой

    Двухлетний ребенок ранил ножом брата-близнеца под Москвой

    Азербайджан подтвердил задержание бывшего главы Карабаха Арутюняна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости