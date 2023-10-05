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14:37, 5 октября 2023Забота о себе

Врач предупредила о потенциальной опасности популярного у адептов ЗОЖ продукта

Педиатр Бурдакова: протеиновые батончики могут вызвать проблемы с сердцем

Фото: evrymmnt / Shutterstock / Fotodom

Злоупотребление протеиновыми батончиками может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, в том числе патологии сердца и сосудов, заявила врач-педиатр Виолетта Бурдакова. О потенциальной опасности популярного у адептов здорового образа жизни (ЗОЖ) продукта она предупредила в беседе с «Известиями».

Бурдакова обратила внимание россиян на то, что протеиновые батончики должны быть лишь дополнением к основному питанию, заменять ими любой из приемов пищи крайне нежелательно. «Они не способны обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами, витаминами и минералами в достаточном количестве», — рассказала врач.

Как отметила Бурдакова, в течение дня можно съесть максимум два батончика без вреда для здоровья, но лучше ограничиться одним в качестве перекуса или дополнения к завтраку или обеду.

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Прежде всего, по ее словам, злоупотреблять этим продуктом не стоит людям, ведущим сидячий образ жизни. В одном протеиновом батончике весом 50 граммов содержится в среднем 200-270 килокалорий, поэтому, если съедать больше двух штук в день, существенно возрастает вероятность набрать лишний вес, объяснила врач.

Также, как отметила педиатр, в этом продукте нередко содержится много сахара и его заменителей. Из-за этого бесконтрольное употребление протеиновых батончиков может увеличить риск сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова назвала простую и вместе с тем очень полезную привычку. Выпитый утром натощак стакан воды помогает с легкостью проснуться, рассказала она.

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    Наталья Обрядина
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