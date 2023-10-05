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12:30, 5 октября 2023Забота о себе

Россиянам назвали полезную для здоровья простую привычку

Фото: Unsplash

Выпитый утром натощак стакан воды помогает с легкостью проснуться, рассказала терапевт и диетолог Елена Тихомирова. Также в комментарии для «Известий» врач объяснила, чем эта простая утренняя привычка полезна для здоровья.

Если после сна натощак выпивать один-два стакана воды, то можно восстановить водный баланс, наладить работу желудочно-кишечного тракта и запустить работу мочевыделительной системы, рассказала россиянам врач.

По словам терапевта, выпитая натощак вода снижает риск сгущения крови, соответственно, уменьшает риск тромбоза. К тому же, жидкая кровь улучшает работу мозга, добавила Тихомирова.

Привычка пить воду после сна запускает метаболические процессы, что помогает бороться с лишним весом. Также вода притупляет чувство голода

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Однако, как уточнила врач, пить воду нужно не только утром, но и в течение всего дня. Тихомирова также добавила, что вода улучшает работу лимфатической системы, отвечающей за борьбу с патогенными микроорганизмами. Кроме того, пить остаточное количество воды необходимо для профилактики образования камней в почках и проблем с мочевыделительной системой, подытожила врач.

Ранее терапевт Анастасия Тимощенко перечислила привычки, избавляющие от головных. Среди них — восстановление режима сна, регулярный спорт и прогулки на свежем воздухе.

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    Вера Владзиевская
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