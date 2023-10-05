В российском регионе заметили необычайно большой поток мигрирующих птиц

В Калининградской области заметили необычайно большой поток мигрирующих птиц

Ученые орнитологической станции «Фрингилла» на Куршской косе в Калининградской области обратили внимание на большой поток мигрирующих птиц. Об этом сообщает издание «Клопс» со ссылкой на пресс-секретаря нацпарка Ольгу Большакову.

Специалисты перенесли экскурсии на послеобеденное время, так как не справляются с потоком птиц, попавшихся в ловушки. Перелет начался с 14 сентября. В дни пиковых нагрузок в сети-ловушки залетало около 3 тысяч пернатых. Всех необходимо окольцевать, осмотреть и провести измерения.

«Год действительно необычный: ранняя и очень массовая осенняя миграция. Такого не было с 1983 года. Сейчас летят в основном лазоревки, корольки, большие и длиннохвостые синицы, зяблики», — рассказала Большакова.

Из редких видов птиц ученые заметили двух корольков с норвежскими норвежскими кольцами и толстоклювую пеночку из Сибири, шестую за все время работы биостанции с 1956 года.

Через Куршскую косу проходит древний миграционный птичий путь, за что она получила название «птичий мост».

Ранее группа туристов во время путешествия по острову Кунашир встретила стаю редких птиц, японских журавлей — пара взрослых птиц и два птенца. Они расположились на болоте, в окружении высокой травы, и не испугались проезжающего мимо автомобиля.