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20:26, 5 октября 2023Забота о себе

Врач развеяла популярный миф о раке груди

Хирург О'Риордан развеяла миф о развитии рака груди из-за ношения бюстгальтера

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Хирург-онколог, специализирующаяся на лечении рака молочной железы, Лиз О'Риордан развеяла популярный миф о развитии злокачественных опухолей в груди из-за ношения бюстгальтера с косточками. Ее мнение публикует HuffPost.

О'Риордан рассказала, что заблуждение о вреде регулярного ношения бюстгальтеров с косточками возникло в 1990-е годы и до сих пор остается популярным. Поводом стало исследование, в ходе которого ученые заметили, что женщины, носившие весь день бюстгальтер, чаще заболевали раком груди. По словам врача, авторы этого исследования не имели медицинского образования и ошибочно предположили, что рост злокачественных опухолей вызван токсинами, якобы накапливающимися в груди из-за того, что нижнее белье блокирует лимфатическую систему.

Очевидный факт заключается в том, что нет никаких доказательств, что бюстгальтеры на косточках вызывают рак молочной железы

Лиз О'Риорданхирург-онколог
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О'Риордан заявила, что все выводы исследователей можно легко опровергнуть. Во-первых, даже неподходящий по размеру бюстгальтер на косточках не способен заблокировать лимфоток, так как лимфатическая жидкость движется вверх к лимфатическим узлам в подмышечных впадинах, а не наоборот. Во-вторых, продолжила О'Риордан, лимфатическая жидкость не содержит вредных веществ, и, в третьих, у людей без серьезных патологий печени и почек токсины не скапливаются, а выводятся из организма.

Специалистка добавила, что вопреки мифу, ношение бюстгальтера с косточками не вредит, а приносит пользу, особенно обладательницам пышного бюста. Она указала, что нижнее белье поддерживает грудь, препятствует ее опущению и снижает нагрузку на спину.

Ранее онколог-маммолог Александр Сойнов предупредил, что грудь большого размера вредит здоровью. По словам врача иногда улучшить качество жизни женщин с большой грудью можно с помощью операции.

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    Екатерина Улитина
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