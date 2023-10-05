Ани Лорак рассказала о влиянии предательств и потрясений на ее характер

Певица Ани Лорак: предательства и потрясения сделали меня взрослее

Певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) рассказала о влиянии предательств и потрясений на ее характер. Артистку цитирует «СтарХит».

По словам исполнительницы, ей кажется, что она проживает «несколько жизней в одной». «Порой, когда просматриваю старые фотографии, мне самой не верится, что на них один и тот же человек, потому что с каждым годом, с каждым внутренним потрясением — предательством или некой непростой ситуацией — ты меняешься, взрослеешь», — сказала Лорак, отметив, что прошлое научило ее быть гибкой и не делать категоричных умозаключений.

Певица почти десять лет была в браке с гражданином Турции Муратом Налчаджиоглу, однако союз распался из-за измен мужа. У пары есть общая дочь София.

В сентябре общественники завершили проверку в отношении Ани Лорак, которую ранее подозревали в поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Тема полностью закрыта, Ани Лорак перед законом чиста. Если кто-то еще вздумает на ней попиариться, то мы будем ее юридически защищать и поможем отстоять ее права», — заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.