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20:37, 5 октября 2023Культура

По игре Cyberpunk 2077 снимут художественный фильм

По видеоигре Cyberpunk 2077 снимут полнометражный художественный фильм

Скриншот: игра Cyberpunk 2077

По вселенной видеоигры Cyberpunk 2077 снимут полнометражный художественный фильм. Об этом заявил разработчик игры, компания CD Project RED в своем аккаунте в соцсети X (бывшее название Twitter).

Отмечается, что для создания картины CD Project RED объединились со студией Anonymous Content, известной по таким сериалам, как «Мистер Робот» и «Настоящий детектив», а также по киноленте «Выживший». В настоящий момент для данного проекта команда ищет сценаристов. Дата выхода фильма пока неизвестна.

Cyberpunk 2077 — видеоигра в жанре Action/RPG, вышедшая в декабре 2020 года. 26 сентября вышло сюжетное дополнение Phantom Liberty.

Ранее сообщалось, что роман писателя Пауло Коэльо «Алхимик» впервые экранизируют. Права на киноадаптацию книги приобрела Legendary Entertainment. Сценаристом выступит Джек Торн, известный по работе над лентой «Темные начала».

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    Сергей Равин
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