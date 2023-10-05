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13:51, 5 октября 2023Наука и техника

Уровень хорошего холестерина связали с риском развития деменции

Neurology: хороший холестерин связали с риском развития деменции

Фото: pikselstock / Shutterstock / Fotodom

Специалисты Бостонского университета связали как высокий, так и низкий уровень холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), также известный как «хороший» холестерин, с повышенным риском деменции у пожилых людей. Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Neurology. Краткий обзор представлен на портале Medical Xpress.

Команда провела анализ 184 тысяч человек в среднем возрасте 70 лет, у которых не было диагностированной деменции в начале исследования. Участников попросили заполнить анкеты с вопросами о здоровье. Также в течение двух лет им проводили в среднем 2,5 анализа на уровень холестерина. Средний период наблюдения за испытуемыми составил примерно девять лет, за это время у 25 тысяч человек развилась деменция.

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Средний уровень холестерина ЛПВП составил 53,7 миллиграмма на децилитр. Здоровый показатель является уровень выше 40 миллиграммов на децилитр для мужчин и выше 50 миллиграммов на децилитр для женщин.

Участников разделили на пять групп в зависимости от уровня холестерина ЛПВП. У людей с самым высоким уровнем холестерина частота развития деменции была на 15 процентов выше по сравнению со средней группой. У лиц с самым низким уровнем риск деменции был на 7 процентов выше по сравнению с лицами со здоровыми показателями.

Примечательно, что между липопротеинами низкой плотности («плохим» холестерином) и вероятностью развития деменции корреляция была незначительная.

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    Елена Апазиди
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