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18:44, 5 октября 2023Моя страна

В Калининградском зоопарке отметят день рождения слонихи

В Калининградском зоопарке 15 октября отметят день рождения слонихи

Фото: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке пройдет праздник в честь дня рождения слонихи по кличке Преголи. Об этом сообщает «КП-Калининград» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Любимице публики 12 октября исполняется 53 года. В природе слоны доживают до 60-70 лет, поэтому за состоянием Преголи тщательно следят в зоопарке.

День рождения слонихи отметят 15 октября в 11:00. Все желающие смогут принести для Преголи и других животных овощные подарки: тыкву, кабачки и морковь. В рамках мероприятия на территории зоопарка пройдут мастер-классы и показательные кормления.

Ранее сообщалось, что волонтеры из центра помощи диким животным «Сердце леса» в Воронеже выпустили на волю тяжело травмированного осоеда. Птица несколько недель назад поступила к специалистам с открытым переломом левого крыла, переломом голени и контузией правого легкого.

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    Алиса Удовик
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