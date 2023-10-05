Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:26, 5 октября 2023Россия

В Госдуме отреагировали на угрозу Украины сделать Крым безлюдным

Депутат Госдумы Шеремет назвал безумием угрозу Киева сделать Крым безлюдным

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Слова Украины о том, что Крым должен стать безлюдным, — безумие, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Слова политика передает РИА Новости.

Так парламентарий отреагировал на угрозы украинских военных. После пресечения Россией попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадить десант на полуострове Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины распространило видео, на котором украинские военные с размытыми лицами якобы стоят на берегу Крыма и обещают сделать его украинским и безлюдным.

«Киевский режим продолжает демонстрировать всему миру свое безумие, бесчеловечность и маниакальное стремление уничтожать мирное население, в том числе женщин, стариков и детей, а также разрушать гражданскую инфраструктуру», — сказал депутат.

По его словам, Россия не даст Украине никаких шансов, противник будет в любом случае уничтожен.

Утром 4 октября Воздушно-космические силы (ВКС) России пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму. Диверсанты ВСУ двигались на катерах в сторону мыса Тарханкут на западе полуострова. По противнику нанесли удары с воздуха, десант был уничтожен, один диверсант попал в плен.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    «Не оставит даже выжженной земли»: в Польше рассказали о планах Запада в случае потери контроля над Украиной

    На Украину начали поступать западные разведывательные системы

    В ЛНР рассказали о расстреле солдат ВСУ под Кременной

    Россия выразила надежду на сохранение статуса Аландских островов

    В Госдуме отреагировали на угрозу Украины сделать Крым безлюдным

    В России решили бороться с контрафактным алкоголем по-новому

    Двум регионам России предрекли подтопления

    Голая россиянка выкатилась на проезжую часть

    Украинский пленный рассказал о форсировании Днепра ВСУ

    ФСБ задержала россиянина за сотрудничество с украинскими спецслужбами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости