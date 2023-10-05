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17:16, 5 октября 2023Россия

Медведев рассказал о попытках Запада ослабить Россию

Медведев: Запад проталкивает переговоры, которые способствовали бы ослаблению РФ

Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

Запад пытается дать ход переговорному процессу, который бы способствовал ослаблению России и наращиванию сил Украиной. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

По его словам, страны Запада страны прибегают к различным ухищрениям, чтобы подвести Москву к «какой-то черте», при этом подарив передышку противнику.

«Их задача — протолкнуть в некотором смысле такой переговорный процесс, который будет помогать ослаблению России, а с другой стороны, помогать накапливать силы нашего противника», — рассказал он, добавив, что такие переговоры «вредные» и Москве не нужны.

Медведев обратил внимание, что Россия от переговоров как инструмента никогда не отказывалась. Однако, указал он, следует обозначить предмет переговоров и точку их начала. «Точка здесь очень простая. Надо признать реалии», — заключил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готова договариваться по Украине, но с учетом реалий на земле и интересов собственной безопасности. При этом он отметил, что сейчас Москва не видит никаких серьезных предложений со стороны западных государств относительно переговоров по ситуации на Украине.

Позднее The Hill сообщило, что уже в следующем году западные союзники могут надавить на Украину и заставить Киев заключить мир на условиях России. Издание отметило, что во многих западных странах, поддерживающих Украину, в 2024 году пройдут выборы на разных уровнях, поэтому гарантий того, что помощь продолжится, нет.

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