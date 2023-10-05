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10:43, 5 октября 2023Россия

Минздрав прокомментировал данные о проблемах с вакцинами

Минздрав заявил о продолжении поставок вакцин от кори и краснухи в регионы

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallokpress.com

В России продолжаются поставки в регионы вакцин от кори, краснухи и париотита. Об этом, реагируя на данные о проблемах с вакцинами, заявили в Минздраве, пишет РИА Новости.

Ранее РБК сообщал, что в государственных медицинских учреждениях и частных клиниках Москвы и Санкт-Петербурга возникли проблемы с тройной вакциной от кори, краснухи и паротита.

«Государственные контракты на поставку в субъекты вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита заключены, поставки по I-му этапу в этом году осуществлены, поставка в регионы в рамках второго этапа контракта будет осуществляться с октября по ноябрь», — сообщили в министерстве.

Там уточнили, что остатки комбинированной вакцины составляют более 100 тысяч доз. Помимо этого, с начала октября продолжатся поставки моновакцин для профилактики паротита.

Ранее Минздрав опроверг сообщения о нехватке вакцин от полиомиелита. Там отчитались, что поставки вакцин идут по графику.

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    Анастасия Шейкина
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