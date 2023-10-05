Высочайшая гора Европы уменьшилась из-за глобальной проблемы

Franceinfo: гора Монблан за два года стала ниже на два метра

Высочайшая гора Западной Европы, самая высокая точка Альп гора Монблан за два года стала ниже на два метра, сообщает Franceinfo.

В середине сентября высота горы составила 4805,59 метра, что более чем на два метра ниже, чем два года назад. В 2021 году высота горы составляла 4807,81 метра. При первом измерении, проведенном в 2001 году, высота Монблана составила 4810,4 метра. Через два года показатель снизился на два метра (4808,45 метра), а в 2007 году снова поднялся до отметки в 4810 метров. В 2015-м же упал до 4808,73 метра.

Специалисты указывают, что на высоту обычно влияют такие естественные факторы, как уровень снежного покрова и ветер на вершине. При этом в последние десять лет можно говорить и о проблеме глобального потепления, которая могла повлиять на высоту Монблана. Ученый Людовик Раванель указал, что снижение высоты Монблана последовало за двумя периодами жаркого лета, когда температуры в горах, в том числе на вершине Альп, были стабильно положительными. Так, 18 июня 2022 года на уровне 4,7 тысячи метров была зафиксирована температура плюс 10,4 градуса — на 3,6 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в июне 2019 года.

«Теперь нам нужно будет следить за тем, сохранится ли тенденция к снижению высоты Монблана в ближайшие несколько лет или через два-четыре года вершина снова поднимется», — заявил Раванель.

Как писал The Guardian, из-за сокращения уровня льда под угрозой оказались горнолыжные европейские курорты. По подсчетам ученых, в результате глобального потепления на два градуса в четверти курортов Европы снег будет выпадать раз в два года.