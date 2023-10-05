TAC: Запад не услышал слова Путина об Украине и будет расплачиваться

Запад не услышал слова президента России Владимира Путина о недопустимости вступления Украины в НАТО и расширения альянса, и теперь будет расплачиваться. Такое мнение выразил журналист Даг Бандоу в материале The American Conservative (TAC).

«Запад цинично относился к Минским соглашениям, заключенным для урегулирования конфликта, как к способу выиграть время, а не к решению для восстановления мира», — написал Бандоу. Он отметил, что лидеры западных стран обвинили Россию в нарушении соглашения, которое, как они теперь признают, сами нарушили и никогда не собирались соблюдать.

В материале говорится, что теперь Соединенные штаты и европейские страны должны расставить приоритеты в стратегиях по прекращению конфликта. «Администрация президента США Джо Байдена должна проинформировать Украину, что не будет поддерживать намерение украинской армии захватить Донбасс и Крым. И не будет предоставлять вооружение для ударов по российской территории», — счел журналист.

Бандоу также выразил мнение, что Запад не только несет ответственность за конфликт, но и использует Украину, которая понесла большие потери, для достижения своих собственных целей.

Ранее Путин заявил, что со стороны коллективного Запада были конкретные действия, направленные против России. «Это расширение НАТО к нашим границам. Создание новых позиционных районов противоракетной обороны в Европе и Азии», — сообщил президент. По его словам, Москва была открыта к открытому диалогу с Западом, но США и Европа решили «прикрыться зонтиком».