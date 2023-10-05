«Ньюкасл» разгромил ПСЖ в матче Лиги чемпионов

«Ньюкасл» победил ПСЖ со счетом 4:1 в матче Лиги чемпионов

Английский «Ньюкасл Юнайтед» одержал разгромную победу над французским ПСЖ в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Первый мяч на 17-й минуте забил полузащитник англичан Мигель Альмирон. На 39-й минуте преимущество увеличил защитник Дэн Берн. На 50-й минуте отличился хавбек Шон Лонгстафф. На 56-й минуте отставание парижан сократил защитник Люка Эрнандес. Окончательный счет во встрече установил защитник Фабиан Шер, забивший на первой добавленной ко второму тайму минуте.

Победа стала для «Ньюкасла» первой в Лиге чемпионов за 20 лет. В последний раз в основном турнире «сороки» играли в сезоне-2002/2003. Тогда они обыграли немецкий «Байер» в матче второго тура группового этапа — 3:1.

Таким образом, «Ньюкасл» возглавил турнирную таблицу группы F, имея в активе четыре очка. ПСЖ занимает второе место, набрав три очка.

В следующем матче англичане примут дортмундскую «Боруссию», а французы — итальянский «Милан». Обе встречи пройдут 25 октября.