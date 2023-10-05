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13:41, 5 октября 2023Спорт

Глава ОКР оценил идею Украины допустить россиян на Игры-2024 в сборной беженцев

Поздняков назвал неприемлемым выступление россиян в сборной беженцев на ОИ-2024
Станислав Поздняков

Станислав Поздняков. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков оценил идею Украины допустить россиян на Олимпийские игры-2024 в сборной беженцев. Его слова приводит РИА Новости.

Поздняков назвал неприемлемым включение россиян в сборную беженцев на Игры в Париже. «Есть старинная мудрость — не рой другому яму, сам в нее попадешь. Поэтому хотел бы предостеречь тех, кто делает такие заявления, чтобы они сами в этой команде не оказались», — заявил он.

Также президент ОКР отметил, что потенциально не видит ни одного российского олимпийца на Играх в Париже. Он объяснил, что Россия не получала приглашение для выступления на турнире.

Ранее украинский дзюдоист Георгий Зантарая заявил президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, что его страна не понимает рекомендацию по выступлению россиян в нейтральном статусе. Он предложил атлетам из России присоединиться к сборной беженцев.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется не допускать к участию в турнирах. Вопрос об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024 до сих пор не решен.

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