Взломавший замок попугай сбежал из клетки и нашелся в 50 километрах от дома

Metro: в Шотландии попугай сбежал из клетки и нашелся в 50 километрах от дома

В городе Камбернолд, Шотландия, попугай взломал замок клетки и пропал из дома. Об этом сообщает Metro.

Хозяйка попугая по кличке Альберт Себастьян, 53-летняя Лорретт Маккатчен, рассказала, что в день исчезновения он сидел в клетке в саду вместе с двумя другими домашними птицами. В какой-то момент Альберту удалось открыть замок клетки и сбежать. Маккатчен пришла в ужас, когда поняла, что попугай улетел.

Муж Лорретт сразу сообщил о произошедшем в социальные сети и попросил местных жителей помочь в поисках птицы. Через четыре дня безуспешных попыток найти попугая ему пришло сообщение. Оказалось, что Альберта Себастьяна обнаружили возле фермы в 50 километрах от дома. Птицу поймал и отвез в ветеринарную клинику бывший сотрудник Королевского общества защиты животных от жестокого обращения.

Вскоре попугай воссоединился с хозяевами. Маккатчен поблагодарила всех, кто помогал ей в поисках. «То, что Альберт вернулся домой целым и невредимым, дало надежду многим людям. Кто-то сказал мне, что это доказательство того, что чудеса случаются», — говорит она.

Ранее в Австралии кошка сбежала из дома и вернулась к хозяевам лишь спустя 11 лет после своего исчезновения. Владельцы животного искали его почти десять лет, но в итоге потеряли надежду на ее возвращение.

