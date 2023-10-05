Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:12, 5 октября 2023Из жизни

Взломавший замок попугай сбежал из клетки и нашелся в 50 километрах от дома

Metro: в Шотландии попугай сбежал из клетки и нашелся в 50 километрах от дома

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В городе Камбернолд, Шотландия, попугай взломал замок клетки и пропал из дома. Об этом сообщает Metro.

Хозяйка попугая по кличке Альберт Себастьян, 53-летняя Лорретт Маккатчен, рассказала, что в день исчезновения он сидел в клетке в саду вместе с двумя другими домашними птицами. В какой-то момент Альберту удалось открыть замок клетки и сбежать. Маккатчен пришла в ужас, когда поняла, что попугай улетел.

Муж Лорретт сразу сообщил о произошедшем в социальные сети и попросил местных жителей помочь в поисках птицы. Через четыре дня безуспешных попыток найти попугая ему пришло сообщение. Оказалось, что Альберта Себастьяна обнаружили возле фермы в 50 километрах от дома. Птицу поймал и отвез в ветеринарную клинику бывший сотрудник Королевского общества защиты животных от жестокого обращения.

Материалы по теме:
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017

Вскоре попугай воссоединился с хозяевами. Маккатчен поблагодарила всех, кто помогал ей в поисках. «То, что Альберт вернулся домой целым и невредимым, дало надежду многим людям. Кто-то сказал мне, что это доказательство того, что чудеса случаются», — говорит она.

Ранее в Австралии кошка сбежала из дома и вернулась к хозяевам лишь спустя 11 лет после своего исчезновения. Владельцы животного искали его почти десять лет, но в итоге потеряли надежду на ее возвращение.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    Путин допустил расторжение Россией договора о запрете ядерных испытаний

    Еще в одной европейской стране расплодились постельные клопы

    Путин назвал себя плотником четвертого разряда

    Рената Литвинова назвала любимые российские бренды

    Путин объяснил плату Украине за транзит газа на Запад

    Карл III решил не выгонять опального брата из дома

    Путин объявил об уходе России с угасающего рынка Европы

    Стало известно о возможном пропуске сезона-2023/2024 Фернандесом из-за травмы

    Адвокат вымогал деньги у делавшего фиктивную вакцинацию врача и попал в колонию

    Путин высказался о выводе российских войск из Европы в 90-е

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости