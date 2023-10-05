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11:48, 5 октября 2023Россия

ВСУ обстреляли пекарню в приграничном российском регионе

Shot: ВСУ обстреляли Шебекино, разрушено здание пекарни

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, в результате атаки разрушено здание местной пекарни. По предварительным данным, обстрел ведется из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В городе звучат сирены, местные жители прячутся в укрытиях.

Ранее глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попал поселок Шебекинский. Снаряд прилетел в жилой дом.

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    Варвара Родикова
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