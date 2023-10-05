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06:21, 5 октября 2023Мир

Во Франции выступили против спонсирования Украины после вступления в ЕС

Французский политик Филиппо назвал безумными планы ЕС по спонсированию Украины

Фото: Thomas Peter / Reuters

План Запада по спонсированию Украины после ее возможного вступления в Евросоюз (ЕС) безумен, считает глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Своим мнением он поделился в соцсети X (бывший Twitter).

Политик привел данные исследования британского издания The Financial Times, согласно которому Киеву выделят 186 миллиардов евро в случае присоединения к объединению. Соответственно, Франции придется выплатить Украине 37 миллиардов евро, отметил он. По словам Филиппо, эта идея является «безумием, самоубийством и уничтожением». Он призвал остановить западных лидеров, которые выступают с подобными предложениями.

Ранее газета FT сообщила, что вступление Украины в ЕС обойдется Брюсселю в 186 миллиардов евро за семь лет. Уточнялось, что Киев получит 96,5 миллиарда евро в рамках Единой сельскохозяйственной политики ЕС, а также 61 миллиард евро из фонда сплочения ЕС с целью сокращения экономических и социальных различий и содействия устойчивому развитию.

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