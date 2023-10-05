«Не оставит даже выжженной земли»: в Польше рассказали о планах Запада в случае потери контроля над Украиной

Myśl Polska: Запад не оставит Украине даже кусок выжженной земли

Запад может превратить Украину в выжженную землю в случае потери контроля над ней. Такое мнение выразил обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас.

Он отметил, что Запад пугает Киев Россией и голодом. Однако на самом деле он таким образом пытается скрыть аферу глобального масштаба, которая обрекает Украину на «полное опустынивание», утверждает журналист.

Похоже, что, предвидя потерю контроля над Украиной, Запад постарается не оставить на ее территории даже выжженной земли Конрад Ренкас обозреватель Myśl Polska

Ренкас добавил, что «зерновой шантаж», который призван разжалобить западную общественность, на самом деле нужен для приумножения прибыли заинтересованных в продлении конфликта.

Страны Запада уличили в желании разделить Украину

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин допустил, что Запад поделит между собой территорию Украины, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят поражение. «Так называемые друзья — Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Словакия, Молдова — будут откусывать целые куски от Украины», — высказался он. Соскин заключил, что если ВСУ уничтожат, республику разорвут на части.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин также предрек раздел Украины после краха президента страны Владимира Зеленского. По мнению российского военного, в будущем серьезные претензии Киеву может предъявить Польша, в частности за Волынскую резню. Он также предположил, что Польша использует Украину для достижения собственных целей.

Решимость Запада помогать Украине ослабевает

Ранее бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб заявил, что Запад проявляет все большие признаки усталости в конфликте на Украине. В качестве примера он привел зерновой кризис, происходящий на фоне отношений Украины с Польшей. Биб также добавил, что решение Конгресса США принять законопроект о временных расходах для финансирования американского правительства еще на 45 дней без помощи Украине «стало последним признаком того, как быстро политическая ситуация начала меняться».

Об этом также писала газета The Washington Times. По данным издания, некоторые аналитики предсказывают, что поддержка Украины со стороны Запада все же будет продолжаться, однако они признают растущую причину для беспокойства, особенно отсутствие у США желания ввязаться в еще один долгосрочный конфликт.

Усталость — это естественное состояние любого вида войны, особенно с участием США или других демократических стран. Мы довольно быстро утомляемся и хотим быстрых результатов Джим Таунсенд экс-заместитель помощника министра обороны США по европейской политике и политике НАТО

В СМИ сообщают о потере Украиной союзников в Восточной Европе

Ранее обозреватель журнала The Atlantic Петр Косицкий заявил, что Украина потеряла поддержку двух ключевых союзников в Восточной Европе из-за ошибок Киева. По его словам, победа партии Smer под руководством Роберта Фицо на выборах в парламент Словакии стала серьезной проблемой для Киева. Кроме того, он обратил внимание, что поддержка Украины со стороны Польши также иссякает. Косицкий уточнил, что отношения Киева и Варшавы усложняет в том числе вопрос с украинским зерном, а также резкие высказывания украинского лидера Владимира Зеленского.

16 сентября правительство Польши продлило запрет на импорт зерна с Украины. Варшава объяснила это решение защитой интересов местных фермеров.

В ответ на это Украина подала иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии, которые также ввели эмбарго на украинское зерно. В Киеве назвали неприемлемым нарушением запрет трех отдельных стран-членов Евросоюза на ввоз зерна. Позже в Киеве согласились отозвать иск против трех стран ЕС из ВТО при условии получения гарантий, что ограничения на ввоз украинского зерна не будут введены вновь.