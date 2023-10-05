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21:38, 5 октября 2023Мир

Путин рассказал о встрече с внуком генерала де Голля

Путин поговорил с внуком генерала де Голля на «Валдае»
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: President Of Russia / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент России Владимир Путин поговорил с внуком первого президента Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьером де Голлем на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Для нас большая честь принимать в России внука генерала де Голля», — отметил Пут ин.

По его словам, в России, «несмотря на разницу в воинском звании, героем является не маршал Петен, а генерал де Голль». Путин подчеркнул, что именно последний олицетворял Францию и ее стремление к свободе и независимости.

По словам Владимира Путина, сегодня во главе Франции стоят люди с совершенно другими взглядами на роль, значение, историю и будущее страны. При этом российский лидер подчеркнул, что не станет давать оценок действиям французских политиков. Однако, как отметил Путин, сейчас «истинных друзей России во Франции немало, их количество растет».

В июне внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля экономист Пьер де Голль признался, что не исключает возможности в будущем посетить Крым.

Внука французского генерала пригласили посетить полуостров во время конгресса Международного движения русофилов, который проходил в марте в Москве. Тогда состоялась встреча де Голля с представителями делового и культурного центра Крыма.

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    Марина Совина
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