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13:08, 5 октября 2023Среда обитания

Выселенные из квартиры россиянки оставили неприятный «сюрприз» новому хозяину

Пермячки разгромили квартиру, из которой не хотели выселяться по решению суда

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Две жительницы Перми разгромили квартиру, из которой не хотели выселяться по решению суда. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю.

Квартира 55-летней и 22-летней россиянок в Ленинском районе была продана на торгах новому собственнику. Однако они категорически отказались покидать помещение даже после решения суда об их выселении. Повлиять на женщин удалось только судебным приставам, предупредившим их об административной ответственности и принудительном выселении.

Перед отъездом пермячки оставили напоминание о себе будущему хозяину в виде погрома. Переступив порог своего нового жилья, он обнаружил много неприятных «сюрпризов» — разбитую плитку, санузел и кафель в ванной комнате, порванные обои и натяжной потолок, испорченное напольное покрытие и облитые окна. По словам жильцов соседних квартир, во время переезда женщин стоял такой грохот, как будто стены ломают молотком.

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Новый хозяин квартиры оценил нанесенный имуществу ущерб с помощью специалиста, а затем пошел в суд, чтобы взыскать его. Должниц уведомили о возбуждении дела и попросили заплатить за погром, однако те отказались, и к требуемой сумме добавился исполнительный сбор в 38,5 тысячи рублей.

Пермячки отказывались возмещать ущерб в 551 тысячу рублей до того момента, пока у одной из них не арестовали иномарку. Вскоре после этого вся сумма долга была перечислена на счет нового собственника квартиры.

В сентябре стало известно, что квартиранты не пустили москвича в купленную квартиру.

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    Полина Кислицына
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