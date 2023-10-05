Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:25, 5 октября 2023Мир

Глава МВД Британии наступила на собаку-поводыря

Глава МВД Британии с улыбкой извинилась за то, что наступила на собаку-поводыря

Фото: Justin Tallis / Pool / Reuters

Глава Министерства внутренних дел (МВД) Великобритании Суэлла Браверман принесла извинения, после того как наступила на хвост собаки-поводыря. Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошел 3 октября во время общения министра внутренних дел с представителями благотворительной организации Guide Dogs UK, которая занимается оказанием поддержки слепым и слабовидящим людям. Как утверждает Браверман, она не знала о произошедшем, пока ей не показали фото. На снимке видно, как ее каблук придавил хвост собаки, поводок которой держал человек в темных очках.

«Я не думаю, что какая-либо собака пострадала во время съемки моего визита. Однако позвольте мне для протокола принести извинения всем собакам», — сообщила она с улыбкой. Заявления главы британского МВД сопровождалось смехом ее команды и присутствующих в зале.

Ранее глава МВД Великобритании Суэлла Браверман во время ежегодного съезда Консервативной партии назвала участников протестов против изменения климата «экоидиотами».

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «1:0 в пользу Путина». Клинтон объяснила рост российского влияния в мире политикой Путина

    В США назвали условие для победы России в конфликте на Украине

    Стало известно о панике в Киеве после отставки Маккарти

    ВКС России провели совместные учения с сирийским спецназом

    Украинские беспилотники атаковали российский регион

    Стилист Рогов назвал «абсолютный must-have» сезона

    Российские боевые роботы получат искусственный интеллект

    Глава МВД Британии наступила на собаку-поводыря

    Во Франции выступили против спонсирования Украины после вступления в ЕС

    В Госдуме рассказали об особенностях новой системы высшего образования

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости