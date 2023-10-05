Глава МВД Британии наступила на собаку-поводыря

Глава МВД Британии с улыбкой извинилась за то, что наступила на собаку-поводыря

Глава Министерства внутренних дел (МВД) Великобритании Суэлла Браверман принесла извинения, после того как наступила на хвост собаки-поводыря. Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошел 3 октября во время общения министра внутренних дел с представителями благотворительной организации Guide Dogs UK, которая занимается оказанием поддержки слепым и слабовидящим людям. Как утверждает Браверман, она не знала о произошедшем, пока ей не показали фото. На снимке видно, как ее каблук придавил хвост собаки, поводок которой держал человек в темных очках.

«Я не думаю, что какая-либо собака пострадала во время съемки моего визита. Однако позвольте мне для протокола принести извинения всем собакам», — сообщила она с улыбкой. Заявления главы британского МВД сопровождалось смехом ее команды и присутствующих в зале.

Ранее глава МВД Великобритании Суэлла Браверман во время ежегодного съезда Консервативной партии назвала участников протестов против изменения климата «экоидиотами».