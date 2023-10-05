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17:07, 5 октября 2023Мир

Путин заявил об отказе НАТО принять Россию в альянс

Путин: НАТО отказалось от предложения о вступлении России в альянс
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Michal Dyju / AP

Президент России Владимир Путин заявил, что в свое время высказывал предложение о вступлении РФ в НАТО, но в альянсе отказались от этого. Об этом он высказался на пленарной сессии Валдайского форума, слова приводит официальный сайт Кремля.

«Но нет, НАТО такая страна не нужна. Мы-то считали, что мы вот уже свои. Чего еще? Мы-то считали, что мы уже вот, свои, извините, как у нас в народе говорят, буржуинские. Противостояния идеологического больше нет, в чем проблема?» — указал Путин, назвав причиной отказа принять Россию геополитические интересы, надменное отношение НАТО к другим и самоуверенность членов альянса.

Также на выступлении Путин заявил о зашкаливающей самонадеянности Запада. «Нашу готовность к конструктивному взаимодействию некоторые поняли как покорность, согласие на то, что новый порядок будет строиться теми, кто провозгласил себя победителями в холодной войне», — высказался он.

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    Антон Похиляк
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