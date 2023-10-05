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10:26, 5 октября 2023Бывший СССР

В Абхазии появится пункт постоянного базирования кораблей России

Президент Бжания: в Абхазии появится пункт постоянного базирования кораблей РФ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент Абхазии Аслан Бжания сообщил о подписании соглашения, согласно которому в Очамчирской бухте республики появится пункт постоянного базирования кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом он рассказал газете «Известия».

«Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ», — сказал лидер республики.

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    Кристина Есикова
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