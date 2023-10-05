Путин допустил ликвидацию G20

Президент Путин заявил, что политизация G20 может привести к ее ликвидации

Политизация «Большой двадцатки» (G20) может привести к ликвидации самой организации. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского форума, трансляция ведется на сайте мероприятия.

«"Двадцатка" создавалась когда-то как площадка для обсуждения экономических, а не политических вопросов. И политизация "Двадцатки" — просто верный путь к ее самоликвидации», — сказал российский лидер.

Ранее обозреватель Фрэнк Фуреди назвал итоговую декларацию, принятую на саммите стран «Большой двадцатки» (G20), победой Путина над Западом.