Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:29, 5 октября 2023Бывший СССР

Путин рассказал о возможном компромиссе вокруг Нагорного Карабаха

Путин: Россия предлагала варианты компромисса вокруг Нагорного Карабаха

Фото: Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости

Россия предлагала варианты компромисса для разрешения конфликта вокруг Нагорного Карабаха, однако их отвергли. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума, ее трансляция ведется на сайте форума.

«В какой-то момент была достигнута договоренность… Я, честно говоря, думал, что вопрос решен», — сказал он.

По словам Путина, предложение Москвы для Еревана заключалось в том, чтобы вернуть пять районов (из семи подконтрольных — прим. «Ленты.ру») Азербайджану, а два оставить за собой, однако армянская сторона на него не согласилась. Президент рассказал, что Армения в итоге потребовала полного вывода азербайджанских войск с карабахской территории. На вопрос Путина, что они собираются делать, в Ереване якобы заявили: «Будем сражаться».

Материалы по теме:
«Люди боятся этнических чисток» Что ждет Армению и Азербайджан после падения Карабаха и как это отразится на России?
«Люди боятся этнических чисток» Что ждет Армению и Азербайджан после падения Карабаха и как это отразится на России?
23 сентября 2023
Миллиардер Рубен Варданян арестован в Азербайджане. В чем обвиняют бывшего главу правительства Нагорного Карабаха?
Миллиардер Рубен Варданян арестован в Азербайджане. В чем обвиняют бывшего главу правительства Нагорного Карабаха?
28 сентября 2023

Ранее Путин напомнил, что в октябре 2022 года было подписано заявление, из которого вытекает, что Армения признала Карабах частью Азербайджана. Руководители делегаций, в частности, армянской, прямо назвали территорию Азербайджана в квадратных километрах, в которую входит и Карабах, и подчеркнули, что признают суверенитет Азербайджана в рамках Азербайджанской ССР, в состав которой входил и Карабах

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Путин допустил расторжение Россией договора о запрете ядерных испытаний

    Еще в одной европейской стране расплодились постельные клопы

    Путин назвал себя плотником четвертого разряда

    Рената Литвинова назвала любимые российские бренды

    Путин объяснил плату Украине за транзит газа на Запад

    Карл III решил не выгонять опального брата из дома

    Путин объявил об уходе России с угасающего рынка Европы

    Стало известно о возможном пропуске сезона-2023/2024 Фернандесом из-за травмы

    Адвокат вымогал деньги у делавшего фиктивную вакцинацию врача и попал в колонию

    Путин высказался о выводе российских войск из Европы в 90-е

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости