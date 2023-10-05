Путин рассказал о возможном компромиссе вокруг Нагорного Карабаха

Путин: Россия предлагала варианты компромисса вокруг Нагорного Карабаха

Россия предлагала варианты компромисса для разрешения конфликта вокруг Нагорного Карабаха, однако их отвергли. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума, ее трансляция ведется на сайте форума.

«В какой-то момент была достигнута договоренность… Я, честно говоря, думал, что вопрос решен», — сказал он.

По словам Путина, предложение Москвы для Еревана заключалось в том, чтобы вернуть пять районов (из семи подконтрольных — прим. «Ленты.ру») Азербайджану, а два оставить за собой, однако армянская сторона на него не согласилась. Президент рассказал, что Армения в итоге потребовала полного вывода азербайджанских войск с карабахской территории. На вопрос Путина, что они собираются делать, в Ереване якобы заявили: «Будем сражаться».

Ранее Путин напомнил, что в октябре 2022 года было подписано заявление, из которого вытекает, что Армения признала Карабах частью Азербайджана. Руководители делегаций, в частности, армянской, прямо назвали территорию Азербайджана в квадратных километрах, в которую входит и Карабах, и подчеркнули, что признают суверенитет Азербайджана в рамках Азербайджанской ССР, в состав которой входил и Карабах

