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17:37, 5 октября 2023Мир

Путин указал на разбрасывание США денег по всему миру

Путин: США при необходимости напечатает денег для разбрасывания по всему миру

Фото: Eduardo Munoz EM / Reuters

США при необходимости напечатает денег для разбрасывания ими по всему миру. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума, ее трансляция ведется на сайте форума.

Он отметил, что Вашингтон всегда найдет деньги и напечатает еще, как «за постковидный период и в ковидный период девять с лишним триллиона долларов».

«Отпечатать еще кой-чего и разбросать это на весь мир, повысив продовольственную инфляцию, ничего для них не стоит», — сказал президент России.

Путин также назвал дурью и чушью попытки Запада навязать миру свои правила. По словам российского лидера, блоковый подход в политике Вашингтона является попыткой загнать страны «в определенную клетку обязательств», и в особенности это касается взаимоотношений между США и Европой.

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    Семен Александров
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