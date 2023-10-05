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17:20, 5 октября 2023Мир

Путин назвал дурью и чушью попытки Запада навязать миру свои правила

Владимир Путин счел попытки Запада навязать миру свои правила дурью и чушью

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Попытки Запада навязать всему миру свои придуманные правила являются дурью и чушью. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума, ее трансляция ведется на сайте форума.

«Для этого международное право пытаются подменить порядком — каким порядком? Основанным на неких правилах — каких правилах? Что это за правила? Кем они изобретены? Совершенно непонятно», — сказал он, добавив, что «это просто дурь какая-то, чушь».

По словам Путина, блоковый подход в политике Вашингтона является попыткой загнать страны «в определенную клетку обязательств», и в особенности это касается взаимоотношений между США и Европой. «В известной степени это — отъем части суверенитета», — добавил российский лидер.

Также на выступлении Путин заявил о зашкаливающей самонадеянности Запада. «Нашу готовность к конструктивному взаимодействию некоторые поняли как покорность, согласие на то, что новый порядок будет строиться теми, кто провозгласил себя победителями в Холодной войне», — высказался он.

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