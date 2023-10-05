Экс-разведчик США Риттер: в политическом кризисе нет вины Путина

Политический раскол в США произошел не по вине президента России Владимира Путина, заявил бывший разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер. Свою точку зрения он высказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Так он прокомментировал слова бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон о восторге властей России от турбулентности, которая сотрясает Конгресс. По словам Риттера, те, кто выступает с подобными обвинениями в адрес российского лидера, «не знают про Россию вообще ничего».

Он отметил, что Путин склонен решать все вопросы «коллегиально» в отличие от американского руководства, которое настаивает на своем и пренебрегает интересами своих граждан. «Мы стали жертвой не [вмешательства] Владимира Путина, а рационального подхода, который Россия как национальное государство избрала для решения международных проблем», — считает экс-разведчик.

Ранее Клинтон заявила, что российские власти якобы «пребывают в восторге» от турбулентности, которая сотрясает Конгресс США, поскольку это грозит прекращением поставок оружия Украине со стороны Вашингтона. Она также подчеркнула, что не понимает американцев, поддерживающих Путина.