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17:31, 5 октября 2023Мир

Путин заявил об актах агрессии от некоторых стран

Путин назвал актом агрессии попытки ограничить доступ к благам современного мира

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал актом агрессии попытки некоторых стран ограничить остальным доступ к благам современного развития. Об этом он заявил во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума, ее трансляция ведется на сайте форума.

Ранее Путин заявил, что попытки Запада навязать всему миру свои придуманные правила являются дурью и чушью.

По словам российского лидера, блоковый подход в политике Вашингтона является попыткой загнать страны «в определенную клетку обязательств», и в особенности это касается взаимоотношений между США и Европой. «В известной степени это — отъем части суверенитета», — добавил Путин.

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    Максим Габриелян
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