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09:53, 5 октября 2023Наука и техника

Samsung представила упрощенную версию флагмана Galaxy S23

Samsung представила субфлагман Galaxy S23 FE с тройной камерой

Фото: Samsung

Южнокорейская компания Samsung анонсировала новый смартфон Galaxy S23 FE. Об этом сообщает издание GSM Arena.

Устройство пополнило линейку FE — доступных субфлагманов. Девайс является упрощенной версией флагмана Galaxy S23, который представили в начале года. Аппарат оснащен 6,4-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с частотой 120 герц. В зависимости от региона смартфон будет иметь процессор Exynos 2200 или Snapdragon 8 Gen 1.

Девайс вышел с 8 гигабайтами оперативной памяти — для сравнения, предыдущая модель Galaxy S21 FE имела 6 гигабайт ОЗУ. Также девайс получил 128 или 256 гигабайт встроенной памяти. На задней панели устройства находится тройная камера с объективами разрешением 50, 12 и 8 мегапикселей.

Galaxy S23 FE оснащен аккумулятором емкостью 4500 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 ватт. Телефон имеет ОС Android 13, производитель пообещал выпускать для него обновления в течение четырех лет с момента выпуска. Стоимость базовой версии субфлагмана составила 599 долларов, или около 60 тысяч рублей, аппарат появится в продаже 5 октября.

Ранее в «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что продажи смартфонов в России выросли на 25 процентов. Особой востребованностью у граждан пользовались устройства китайских производителей.

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    Андрей Ставицкий
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