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05:01, 6 октября 2023Забота о себе

Сексолог назвала лучшую позу для синхронного оргазма

Фото: BAZA Production / Shutterstock / Fotodom

Врач-уролог, сексолог Рена Малик назвала технику коитального выравнивания тел, также известную как CAT, лучшей позой для медленного и чувственного секса. Ее слова приводит издание Men’s Health.

Сексолог объяснила, что главное отличие этой позы от миссионерской заключается в том, что вместо традиционных толчков бедрами оба партнера выполняют покачивающиеся движения вверх и вниз. Такое медленное вертикальное трение пениса о клитор усиливает степень возбуждения и эмоциональной близости, а также помогает легче достичь оргазма, подчеркнула Малик. По ее словам, «это что-то вроде танца, в котором партнеры должны двигаться синхронно, чтобы это сработало».

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Специалистка добавила, что техника коитального выравнивания тел в первую очередь предназначена для пар, испытывающих трудности с достижением оргазма или желающих стать ближе друг к другу. При этом сексолог подчеркнула, что именно в этой позе мужчина и женщина чаще достигают синхронного оргазма, чем в остальных.

Ранее Малик перечислила неожиданные причины снижения либидо. Негативно сказаться на уровне сексуального влечения может прием антидепрессантов, стероидов и других лекарств, заявила она.

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    Наталья Обрядина
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