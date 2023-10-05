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16:26, 5 октября 2023Наука и техника

Столкнувшимся со сбоями владельцам гаджетов Xiaomi дали совет

Эксперт Вильянов назвал естественными сбои в работе гаджетов Xiaomi

Фото: Xiaomi

Перебои в работе гаджетов «умного дома» Xiaomi — естественное явление при обновлении программного обеспечения на серверах, рассказал эксперт в сфере цифровой техники и сервисов блогер Сергей Вильянов. В беседе с «Лентой.ру» специалист рассказал о возможной альтернативе, которая исключает перебои из-за неполадок на серверах.

«Такие сбои будут абсолютно всегда, и к этому нужно относиться философски. Единственная альтернатива, чтобы застраховаться от сбоев, — это переходить на "умный дом" на протоколе ZigBee, который позволяет пользоваться им без участия интернета. В остальном нет никаких рецептов, просто нужно набраться терпения», — сказал Вильянов.

По его словам, возникающие в октябре массовые сбои в работе гаджетов Xiaomi объясняются обновлением софта.

«Инфраструктура у Xiaomi и других производителей "умных" гаджетов очень сильно развита и обеспечивается самыми разными поставщиками. Софт, который контролирует конкретные устройства, тоже очень разный. Если сейчас посмотреть на то, как выглядит обслуживающий софт на серверах, то его можно представить как лоскутное одеяло. Когда добавляется очередной модуль, то предсказать, как это повлияет на остальные модули, практически невозможно. Вчера, очевидно, происходил апгрейд в системе: пик сбоев случился как раз в тот момент, когда в Китае была полночь, а это типичное время установки апгрейда», — добавил собеседник «Ленты.ру».

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В начале октября владельцы гаджетов Xiaomi из России и Белоруссии начали жаловаться на проблемы в работе устройств. Обладатели роботов-пылесосов, чайников, лампочек, роутеров, камер, дверных звонков и прочих девайсов умного дома не могли пользоваться устройствами в обычном режиме.

Наибольшее количество сообщений об ошибках появилось вечером 4 октября. Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара и других российских городов испытывали проблемы со входом в приложение и управлением гаджетами. Также россияне не могли зайти в личный кабинет на сайте Xiaomi. Попытки перезагрузить или переустановить софт, активировать VPN ни к чему не привели. К утру 5 октября проблему частично исправили.

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    Кирилл Садовский
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