Маск поддержал раскритиковавшего закон ЕС о свободе СМИ Орбана

Маск поддержал премьера Венгрии Орбана, раскритиковавшего закон ЕС о свободе СМИ

Американский предприниматель, владелец соцсети X (бывшая Twitter) Илон Маск поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, ранее раскритиковавшего закон Европейского союза (ЕС) о свободе СМИ. Об этом он написал в соцсети X.

Комментируя соответствующее предложение ЕС, Орбан написал, что Брюссель выступил с очередной инициативой, которая «ограничивает свободу». По мнению венгерского премьера, принятие данного закона приведет к установлению тотального контроля над СМИ. Он напомнил, что страны Центральной Европы когда-то наблюдали подобное в прошлом — в 1947 году было основано Информационное бюро коммунистических и рабочих партий (Коминформ), а при лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере в 1933 году была создана «Имперская палата культуры». «Никогда больше!» — заключил Орбан.

Маск согласился со словами венгерского премьера и написал в ответ: «Абсолютно так».

Ранее Маск выступил против финансирования Украины в ущерб США. По его мнению, потребности США, безусловно, должны находиться в приоритете. При этом он пошутил над обвиняющими его в предательстве Украины, назвав их ботами.