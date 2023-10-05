Россиян предостерегли от одного из самых вредных сочетаний продуктов

Диетолог Королева: мясо с хлебом — одно из самых вредных сочетаний продуктов

Мясо с хлебом — это одно из самых вредных для здоровья сочетаний продуктов, предупредила врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Ее слова приводит «Москва 24».

Королева предостерегла россиян от употребления мяса вместе с белым хлебом, так как подобная комбинация может затруднить пищеварение. Она пояснила, что для переваривания мяса необходимо большое количество клетчатки, а в выпечке растительных волокон нет совсем.

«Он (белый хлеб — прим. "Ленты.ру") будет разбухать в желудке вместе с мясом. Это затруднит переваривание белка. Вместе с тем непереработанный белок может стать фактором риска для организма в силу уже провоспалительного действия», — сообщила врач.

По словам диетолога, белый хлеб лучше употреблять в пищу с овощами и зеленью, в том числе приготовленными на гриле. Такое сочетание станет хорошим перекусом, заключила она.

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