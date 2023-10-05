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11:40, 5 октября 2023Из жизни

Невеста спасла ребенка во время свадьбы и попала на видео

В Китае невеста остановила свадьбу ради спасения дочери одного из гостей

В Китае невеста прервала свадьбу ради спасения ребенка, которому стало плохо. Видео происшествия публикует Newsflare.

Попавший в сеть ролик был записан 3 октября в городе Люйлян, провинция Шаньси. Во время церемонии младший брат жениха сообщил, что у маленькой дочери одного из гостей поднялась высокая температура и начались судороги.

Невеста тут же остановила последние приготовления и поспешила на помощь ребенку. Девушка училась на медсестру и работала в педиатрическом отделении, поэтому знала, что делать. Она смогла снизить температуру у девочки с помощью влажных полотенец, а потом передала ее подоспевшим врачам. Ребенка пришлось положить в больницу.

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После этого китаянка заявила, что люди с медицинским образованием должны спасать жизни несмотря ни на что. «Моя свадьба может и подождать. Жизнь и здоровье ребенка на первом месте», — сказала невеста.

Ранее сообщалось, что в Китае мужчина заметил стоящую на карнизе окна соседскую девочку и спас ее, рискуя собственной жизнью. Ребенок каким-то образом вылез или выпал из окна на четвертом этаже многоквартирного здания и остался стоять на узком карнизе.

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    Никита Савин
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