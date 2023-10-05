Разработана объясняющая связь эволюции и физических законов теория

Nature: разработана теория, объясняющая связь эволюции и физических законов

Международная группа ученых разработала новую теорию, включающую физические и биологические аспекты, которая объясняет, как процесс эволюции управляется физическими законами Вселенной. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Подход основан на эмпирических данных. Он описывает методы, имеющие значение для поиска инопланетной жизни, а также для исследований новых форм жизни в лабораторных условиях. Важная особенность теории — возможность ее экспериментального подтверждения.

Специалисты продемонстрировали, как теория может быть использована для количественной оценки отбора и эволюции в системах от простых молекул до сложных полимеров и клеточных структур. Она также объясняет произошедшие открытия новых объектов.

Подчеркивается, что при дальнейшей работе этот подход получит потенциал для преобразования различных областей, включая космологию и информатику, и позволит неограниченно увеличивать сложность, характерную для живых организмов и технологий.

На данный момент ученые продолжают усовершенствование теории, работают над описанием характеристик известной и неизвестной жизни, а также проверяют гипотезу о том, как жизнь возникает из неживой материи.

В сентябре сотрудники Центра астрофизики Гарвардского университета и Смитсоновского института поставили под сомнение современную теорию эволюции звезд.